Türkiye Gençler, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde sokağa indi, farkındalık çalışması yaptı

Gençler, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde sokağa indi, farkındalık çalışması yaptı

Türkiye

Gençler, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde sokağa indi, farkındalık çalışması yaptı

Düzce'de bir grup genç 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle sokakta durdurdukları vatandaşlara şiir okuyup, Çanakkale Zaferi ve şehitlerini hatırlatmak için farkındalık çalışması yaptı.

18 Mart 2021, Perşembe 11:54 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kentte bir grup genç, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106'ncı yıl dönümü ve şehitleri anma günü için sokaklara çıktı. Çanakkale savaşında kullanılan asker üniformaları ile kadınların yöresel kıyafetlerini giyen gençler, kentin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi’nde vatandaşları durdurarak hem şiir okudu hem de Çanakkale Savaşları’nda şehit olan askerlerin unutulmamasını istedi.

Gençler, “Bizi tanıdınız mı? Ben Mehmet, kınalı Hasan, Ben şehit Ahmet’in annesi, ben şehit Mustafa’nın eşiyim. Bizi unuttunuz mu? Bizleri unutmayın. Şehitlerimizi unutmayın” sözleriyle Düzcelilere seslendi. Sokakta yabancı uyruklu kişilerin de anlatılanları ilgiyle dinlediği görüldü.

DHA

Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Sahi bugün günlerden neydi?
Şirin Sever
Hakan Çelik
Türkiye’nin gururu
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
‘Andımız’ krizi...
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mehmet Hoca ne diyor?
Murat Çelik
Murat Gülderen
Bilgisayarı bozulan panik atak geçiriyor
Murat Gülderen
Banu Şen
Kısıtlamalar geri gelirse hiç isyan etmeyin
Banu Şen
Erkut Can
Erdoğan’dan 8 Mart müjdesi
Erkut Can
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Manukyan'ın miras davasında yeni gelişme! Mahkeme iptal etti...