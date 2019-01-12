Gençler dikkat! Sosyal medya şakaları kalbi zorluyor

Zaman değişti, hastalıkların yaşı da öyle… Beslenme alışkanlıklarımız, yaşam tarzımız, şehir hayatı kalbi yoruyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Özkan, gençlerde artık daha sık görülen kalp krizlerine dikkat çekti ve “Yaşlılarda olduğu gibi kol ve göğüs ağrısı belirtileri de vermeyebilir“ diyerek önemli uyarılarda bulundu:

HEYECANDAN PIHTI ATABİLİYOR

Ülkemizde ölüme yol açan en önemli hastalıklardan biri kalp krizi. Hastaneye başvuru sebepleri arasında önde gelen nedenlerden. Yaşlı bireylerde bu hastalığın ortaya çıkışı, bulguları ve seyri öngörülebilirken gençlerde durum biraz karmaşıktır. Hasta ve tedavi eden doktor için yönetilmesi zor bir süreçtir. Aile öyküsü, şeker hastalığı, hareketsiz yaşam ve obezite gençlerde kalp krizi riskini artıran önemli durumlardandır. Bunların dışında tüm toplumda oldukça sık olarak görülebilen (yaklaşık yüzde 10) kalbin sağ ve sol bölmeleri arasında olabilen açıklıktan geçen bir pıhtı kalp krizine yol açabilir. Aşırı sinirli kişilik durumu risk faktörlerinden biridir. Stres ve heyecan gibi durumlarda da kalp damarlarımızda normalde sorun yaratmayan önemsiz kolesterol birikimleri olan plaklar yırtılır ve üstünde bir pıhtı oluşumuna yol açarak kalp krizine davetiye çıkarır.

BİLGİSAYAR BAŞINDA SAATLERCE OTURMAYIN!

Özellikle gençlerin son yıllarda sosyalleşmek ve heyecan olsun diye büyük ilgi gösterdiği korku evleri, ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kaygı bozukluklarının yanı sıra ani heyecan, pıhtı atmasına neden olarak kalp krizi ile sonuçlanabilir. Aynı şekilde sosyal medyada daha çok takipçi toplamak adına yapılan şakalar da riskli. Unutmayalım ki karşımızdakinin gizli bir kalp hastalığı olabilir. Eğlencenin sonu acı bir şekilde bitebilir.

Yapılan araştırmalar 4 saatten fazla bilgisayar karşısında oturmanın da kalp krizi riskini tetiklediğini gösterdi. Hatta ülkemizde de aralıksız bilgisayar oyunu oynayan 14 yaşındaki bir genç, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Saatlerce aynı pozisyonda durmak kan dolaşımını bozar. Bunun sonucunda da kriz, kapımızı çalabilir.

BİRİ YANINIZDA KALP KRİZİ GEÇİRİYORSA...

Kalp krizi belirtileri; sırt-göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı, mide bulantısı ve soğuk ter dökme olarak sıralanabilir. Peki, yanınızda biri kalp krizi geçiriyorsa neler yapmalısınız?

- İlk yardım deneyiminiz yoksa kalp krizi geçiren birine müdahale etmeyin, başka hastalara veya kendinize ait kalp ilaçlarını vermeyin.

- Hemen 112'yi arayın, ambulans yardımı isteyerek hastayı en yakın tam donanımlı bir hastaneye ulaştırın.

- Bu esnada kalp krizi geçiren kişiyi uygun bir yere yatırın.

- Ayaklarını kalp seviyesinin üzerine kaldırarak kalbe daha çok kan akışının olmasını sağlamaya çalışın.

- Üzerindeki sıkı kıyafetleri gevşetin.

Kalp krizinin kötü sonuçları, kaybedilen doku miktarıyla ilişkilidir. Hasar ne kadar az olursa oluşacak problemler o kadar az olacaktır. Ciddi bir kriz yetmezlik ve ölüme yol açabilirken defalarca geçirilen sınırlı krizler hastanın hayatını etkilemeyebilir. Bu yüzden hastayı ne kadar çabuk hastaneye yetiştirseniz, hayatını kurtarma şansınız o kadar çok artar.



