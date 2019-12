Gençler geleceği VakıfBank’la yazıyor Sektörüne yön veren ürün ve hizmetleriyle toplumun her kesiminin yanındaki güç olan VakıfBank, şimdi de gençleri kod yazmaya davet ediyor. ‘Hack to the Future’ temasıyla gerçekleştirilecek hackathon için başvurular 30 Kasım’a kadar sürecek. Yarışma ise 13-15 Aralık’ta VakıfBank’ın bu yıl hizmete aldığı Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirilecek.