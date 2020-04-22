Gençler için bulunmaz fırsat: 1 milyon yazılımcı yetişecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun zamandır üzerinde çalışılan Türkiye’ye yazılım alanında tarihi bir istihdam kapasitesi kazandıracak “1 Milyon Yazılımcı Projesi”nin tamamlandığını söyledi. Başvuruların da başladığını ifade eden Bakan Albayrak, “Programa katılmak isteyenler, internet üzerinden başvuru yapacak, özgeçmiş dolduracak ve hemen eğitimleri almaya başlayacak” diye konuştu.

Başvurular “1milyonistihdam.hmb.gov.tr/login” üzerinden istenen bilgiler girilerek yapılacak.

Tarihi istihdam hamlesi

Sosyal medya hesabı Twitter hesabından, dün konuyla ilgili videolu paylaşımda bulunan Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programı Eylem Planı kapsamındaki istihdam projeleri içerisinde kendilerini en fazla bu projenin heyecanlandırdığına işaret ederek, “Tarihi bir istihdam hamlesi olan bu proje, Türkiye’ye ve gençlerimize yazılımda çok daha ileri noktaya ulaşma imkanı sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle ara eleman açığı var

Yazılım sektörünün bugünün en önemli iş alanlarından birisi haline geldiğine dikkati çeken Albayrak, “Türkiye’nin 140 bin civarında yazılımcı insan kaynağı mevcut. Bu sebeple yazılım alanında özellikle ara eleman açığımız bulunuyor. Türkiye olarak büyük ideallerimiz ve hedeflerimiz var. Yazılımcılık alanında büyük bir sıçrama sağlarsak inanın hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacak” dedi.

Yetkinlik sağlayacak

Bakan Albayrak, sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye’de sınırlı sayıda yazılımcı bulunması nedeniyle yazılımcılar bir projede sistem analisti, sistem test uzmanı, proje yöneticisi, veri tabanı uzmanı, tasarım uzmanı, güvenlik uzmanı gibi birçok görevi aynı ayda yürütmek zorunda kalıyor. Firmalarımız sürekli bu alanlarda çalıştıracak insan kaynağı bulamamaktan yakınıyor. İşte ’1 Milyon Yazılımcı Projesi’, sektördeki nitelikli eleman ihtiyacını giderecek ve ülkemize bu alanda arzu ettiğimiz yetkinliği sağlayacak.”

Bu imkanı değerlendirin

En ileri eğitimlerin gençler için hazırlandığını belirten Albayrak, şunları aktardı:

“İster lisede olun ister üniversitede gelin bu eğitimleri alın. Şimdiden kariyer basamaklarınızda sizlere çok büyük katkı sağlayacak bu fırsatı değerlendirin. Evlerimizde kaldığımız şu dönemde önünüzde harika bir fırsat var. Hem kendimizi, hem de ülkemizi çağımızın en büyük rekabet alanı olan yazılım sektöründe en iyi noktaya taşıyalım. Unutmayın, birlikte başaracağız.”

13 kategoride 46 bin 742 dakikalık eğitim

Bakan Albayrak, projenin detaylarına ilişkin de bilgi vererek, bakanlığının hizmete sunduğu bu proje kapsamında gençlerin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu bünyesindeki eğitim portalı üzerinden eğitim alacaklarını söyledi. 13 kategoride 46 bin 742 dakikadan oluşan 31 eğitimin şu anda hazır olduğunu belirten Albayrak, “Yıl sonuna kadar eğitim sayısını 100’ün üzerine çıkaracağız” dedi.

Hangi dersler var?

Ders içeriklerine de değinen Bakan Albayrak, şunları söyledi:

“Online eğitim platformundaki, algoritma, big data, bilgisayar programlama, blockchain, iş zekası, işletim sistemi, mobil uygulama geliştirme,

ofis programları, oyun programlama, proje yönetimi, siber güvenlik, veritabanı web programlama alanlarında derslerimize hemen ulaşabilirsiniz.”

Eğitim ve başarı CV'ye işlenecek firmalar görecek

Gençlerin aldıkları eğitim ve başarı derecesinin öz geçmişlerine (CV) otomatik işleneceğine dikkat çeken Bakan Albayrak, bu öz geçmişlerin tüm firmaların erişimine açık bir havuzda yer alacağını aktardı. Albayrak, “Halihazırda yazılımcı ihtiyacı duyan şirket ve firmalar buradan aradıkları kriterlere uygun adayları bulabilecek. Eğitim bitiren arkadaşlarımız bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı, proje yöneticisi, raporlama uzmanı, sızma testi uzmanı, siber güvenlik uzmanı, sistem analisti, sistem uzmanı, test uzmanı, veri analisti, veritabanı yöneticisi, web tasarım uzmanı, yardım masası uzmanı yazılım geliştirme uzmanı olarak iş bulabilecekler” diye konuştu.





İlgili Haberler Kısa Çalışma Ödeneği'ne 270 bine yakın firma başvurdu



