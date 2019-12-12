Gençler için zirve

Zirvede iklim değişikliğinden yeni akım medyaya, yapay zekâdan engelleri aşan girişimlere kadar pek çok içerik işlenecek.

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut’un moderatörlüğünde gerçekleştirilecek MZV Gençlik Zirvesi’ne, Türkiye’nin farklı şehirlerinden, yaklaşık 3 bin lise ve üniversite öğrencisinin katılması bekleniyor. Gençler için bir network ortamı da sunan zirvede, sürpriz performanslar da olacak. Zirve, lise ve üniversite öğrencileri için ücretsiz olacak.