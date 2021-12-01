Gençler kültür girişimcisi olacak

SON BAŞVURU 24 ARALIK

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye’de kültür endüstrilerini geliştirmek ve bu alanda gençleri özel olarak desteklemek için yeni bir program başlattı. Bakanlık, ‘Gelecek Gençlerin Kültür Endüstrileri Destek Programı’ ile Türkiye’de 16-29 yaş arası gençlerin eser üretme becerilerini teşvik edecek kurum ve kuruluşlara destek verecek. Başvurular, 24 Aralık’a kadar https://gelecekgenclerin.ktb.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

EKONOMİK DEĞERİ ARTTI

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, programla ilgili sorularımı yanıtladı. Özgül Özkan Yavuz, bakanlık olarak bu konuya özel önem vererek çeşitli destekler sağladıklarını söyledi. Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son yıllarda kültür endüstrileri sahip olduğu ekonomik potansiyel, sosyal kalkınmanın olduğu kadar ekonomik büyümenin de kaynağı haline geldi. Sahip olduğumuz genç nüfusla bu kaynağı etkili bir şekilde kullanmamız ve gençlerimizi geleceğe en donanımlı olacakları şekilde hazırlamak en önemli görevlerimiz arasında.”

NİTELİKLİ ESERLER ÇIKACAK

Bakanlık olarak bu tip destek programlarıyla yaratıcılığın geliştirilmesi ve kültür sanat girişimciliğinin artırılmasını hedeflediklerini söyleyen Yavuz, “Türkiye kültürünün nitelikli eserlere, dizi filmlere, bilgisayar oyunlarına ve sinema filmlerine dönüşerek dünya çapında daha çok kişiye ulaşmasını amaçlıyoruz. Bu tip destek programlarıyla ortaya çıkacak nitelikli projelerle gençleri motive etmeyi, onlara yol göstermeyi ve farkındalıklarını artırmayı arzuluyoruz” dedi.

15 MİLYON LİRA BÜTÇE

Özgül Özkan Yavuz, program için 15 milyon lira bütçe ayırdıklarını söyledi. Gençleri kültür endüstrileri odağında bir araya getirecek kurum ve kuruluşların projelerine program kapsamında 50 binden 750 bin liraya kadar destek sağlayacaklarını anlatan Yavuz, “Programda iki öncelik alanımız var. Birinci önceliğimiz gençlerin kültür endüstrileri alanında girişimciliğini teşvik etmek, ikincisi ise gençlerin kültür ve sanat alanında yenilikçi modellerle yaratıcı ürün ve eser üretme becerilerinin geliştirilmesini sağlamak” dedi.

KÜLTÜR ENDÜSTRİLERİ NELERİ KAPSIYOR?

Kültür endüstrileri kavramının içerisine sinema, müzik, tiyatro, kitap. basın, radyo ve televizyon yayıncılığı, reklamcılık, mimarlık, tasarım, görsel sanatlar, performans sanatları, yazılım ve bilgisayar oyunlarına kadar fikri mülkiyete dayanan ve odağında kültürel yaratıcılık yer alan tüm sektörler giriyor.

BİREYSEL BAŞVURU YOK

Valilikler, üniversiteler, belediyeler, il milli eğitim müdürlükleri, ticaret, sanayi, esnaf ve sanatkâr odaları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, teknoloji geliştirme bölgesi, iş geliştirme merkezi, teknoloji geliştirme merkezi yönetici şirketleri ya da teknoloji transfer ofisi şirketleri ile müze ve galeriler gibi kültür sanat kurumları programa başvurabilecek. Programa bireysel başvuru kabul edilmeyecek.