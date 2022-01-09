Gençler Ligi maçında aşı krizi! 2 saat kala hastaneye gittiler
Gelişim Ligi'nde dün ilginç bir olay yaşandı. Galatasaray ile oynamak için İstanbul'a gelen Giresunspor genç takımının, oyuncularına henüz 3. doz aşıları yaptırmadığı ortaya çıktı. Takım, maça iki saat kala topluca hastaneye gitti.
09 Ocak 2022, Pazar 12:42 Son Güncelleme:
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TFF, korona tedbirleri kapsamında takımlara ya üçüncü aşı ya da üç gün öncesinden PCR testi şartı koşmuştu. Ancak kulüplere bu tebligat 8 Ocak’ta yapıldığı için Giresunspor’un test yaptırma şansı olmadı.
Bu nedenle çare aşı oldu. 13.00’te sahaya çıkması gereken takım, acele olarak hastaneye gitti ve hatırlatma dozu olarak üçüncü aşılarını oldu. Bu sayede sahaya çıkabilen Giresunspor’un Galatasaray ile mücadelesi 15.00’te başladı.
Sarı-kırmızılılar, rakiplerini 4-0 mağlup ederken, goller Zeki Mert Saki (2), Hamza Yiğit Akman ve Ahmet Jafeli’den geldi.
Milliyet Skorer
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