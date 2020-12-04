Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'de 11´inci haftada deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Süper Lig’de oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılamayan Gençlerbirliği, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Akdeniz temsilcisi ise zirveden düşmemek için Ankara´dan 3 puanla dönmek istiyor. Başkent temsilcisinde sakatlığı bulunan Diego Angelo, bu maçta görev yapamayacak. Alanyaspor'da ise Efecan Karaca'nın Covid-19 testi pozitif çıktı bu mücadelede oynamayacak.

Gençlerbirliği - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Eryaman Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maç beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

Süper Lig’de oynadığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılamayan Gençlerbirliği, kötü gidişata son vermeyi hedefliyor. Ligdeki tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında elde eden kırmızı-siyahlılar, daha sonra çıktığı 6 maçta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Gençlerbirliği, Süper Lig’de 5 puanla 20. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği - Alanyaspor 7. kez karşı karşıya gelecek

Süper Lig´de 7´nci kez karşılaşacak iki takımdan Akdeniz temsilcisi 3 kez rakibine üstünlük sağlarken, Ankara temsilcisi sadece 1 kez galip gelebildi. 2 maçta ise taraflar birbirini yenemedi. Aytemiz Alanyaspor 9 kez rakip fileleri havalandırırken, Gençlerbirliği sadece 3 kez gol sevinci yaşayabildi.

Deplasmanda üstün taraf Alanyaspor

Aytemiz Alanyaspor bugüne dek rakibine deplasmanda hiç mağlup olmazken, 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Ligde başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor namağlup serisini sürdürmek ve Ankara deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.

Alanyaspor'un daha çok galibiyeti var

Tecrübeli hakem Fırat Aydınus bugüne dek Gençlerbirliği´nin 34 maçında görev alırken, Aytemiz Alanyaspor´un 10 maçında düdük çaldı. Aytemiz Alanyaspor bu maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, Gençlerbirliği 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 mağlubiyet aldı.

Aytemiz Alanyaspor´da Gençlerbirliği maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, 2 futbolcunun koronavirüs nedeniyle karantinada olduğu öğrenildi. Futbolculardan birinin kaptan Efecan Karaca olduğu öğrenilirken, Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan testlerde sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.







