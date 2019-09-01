Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Futbolseverler internette sıklıkla Gençlerbirliği Başakşehir maçı saat kaçta ve hangi kanalda? sorusunu aratıyor. İşte Gençlerbirliği Başakşehir maçı ile ilgili detaylar…

Süper Lig'de puanı bulunmayan iki takım; Gençlerbirliği ile Medipol Başakşehir, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu akşam saat 19.15'te başlayacak karşılaşmada hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

ANKARA EKİBİNDE MORALLER BOZUK

Gençlerbirliği, bir sezon aranın ardından döndüğü Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapamadı. Mustafa Kaplan yönetimindeki başkent ekibi, Çaykur Rizespor'a 1-0, Gazişehir Gaziantep'e ise 4-1 mağlup oldu.

Kırmızı-siyahlı ekip, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçta 1, Gazişehir Gaziantep deplasmanında ise 2 kırmızı kart gördü. Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'i yenerek milli maç arasına moralli girmek istiyor. Başkent ekibinde kırmızı kart cezalısı Ahmet Oğuz ve Polomat, Medipol Başakşehir'e karşı forma giyemeyecek.

KONUK EKİP PUAN PEŞİNDE

Medipol Başakşehir, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 3-0, ikinci haftada da sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 yenildi. İlk iki haftada Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gaziantep'e mağlup olan Gençlerbirliği'nin de bu mücadele öncesinde puanı bulunmuyor. Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Eljero Elia ve Gael Clichy bu mücadelede de forma giyemeyecek.

Medipol Başakşehir'de tedavisi süren kaptan Mahmut Tekdemir'in de Gençlerbirliği'ne karşı forma giymesi beklenmiyor. İstanbul ekibinde, uzun süredir sahalardan uzak kalan Alexandru Epureanu da başkent deplasmanında takımındaki yerini alamayacak. Turuncu-lacivertli takımda, cezası sona eren İrfan Can Kahveci ise forma giyebilecek.