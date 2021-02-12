Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı saat 16:00'ya alındı
Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında normal şartlarda pazartesi akşamı 19:00'da oynanacak olan karşılaşma, beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 16:00'ya alındı. Havanın yine soğuk ve yağışlı olabileceği ancak futbol oynanmasına engel olmayacak seviyede olacağı tahmin ediliyor.
12 Şubat 2021, Cuma 17:53 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 25. haftasında 15 Şubat Pazartesi saat 19.00'da oynanması planlanan Gençlerbirliği-Beşiktaş maçının saat 16.00'ya alındığı açıklandı. Gençlerbirliği ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig mücadelesi beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.
TFF Başkanı Nihat Özdemir daha herkesi şaşırtan şu sözleri söylemişti:
Meteorolojinin hava raporuna göre bir gün ileri bir gün geri alamayız. Biz programımızı aynen uygulayacağız. Her türlü tedbiri aldık. Maçı oynatmaya çalışacağız. Hedefimiz maçı oynatmaktır. Takımların fikstürleri bellidir. Maçın oynanıp oynanmayacağına maç saatinde karar verilir.