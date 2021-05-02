Candeias'a Gedson'un yaptığı müdahalenin kırmızı kart olması gerektiğini belirten Piris da Motta, "Ligde kalmak adına daha fazla şey yapmalıydık. Bu bizi ilgilendiren kısım. Hakem, arkadaşımız Candeias'a yapılan faulde kırmızı kart göstermeliydi." dedi.

Sefa Yılmaz ise "Maça çok iyi hazırlanmıştık. Puan ve puanlar istiyorduk ama kötü bir mağlubiyet oldu. Bu maçı hızlıca unutacağız. 3 final maçımız var. Hiçbir şey bitmiş değil. İnşallah kazanır, ligde kazanırız." diye konuştu.



