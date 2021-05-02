Futbol Galatasaray maçı sonrası Gençlerbirliği'nden kırmızı kart eleştirisi

Galatasaray maçı sonrası Gençlerbirliği'nden kırmızı kart eleştirisi

Futbol

Galatasaray maçı sonrası Gençlerbirliği'nden kırmızı kart eleştirisi

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan Gençlerbirliği'nde Piris da Motta ve Sefa Yılmaz maçı değerlendirdi.

02 Mayıs 2021, Pazar 23:11 Son Güncelleme:
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Candeias'a Gedson'un yaptığı müdahalenin kırmızı kart olması gerektiğini belirten Piris da Motta, "Ligde kalmak adına daha fazla şey yapmalıydık. Bu bizi ilgilendiren kısım. Hakem, arkadaşımız Candeias'a yapılan faulde kırmızı kart göstermeliydi." dedi.

Sefa Yılmaz ise "Maça çok iyi hazırlanmıştık. Puan ve puanlar istiyorduk ama kötü bir mağlubiyet oldu. Bu maçı hızlıca unutacağız. 3 final maçımız var. Hiçbir şey bitmiş değil. İnşallah kazanır, ligde kazanırız." diye konuştu.

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