Gençlerbirliği evinde kazandı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 27. haftasında, İttifak Holding Konyaspor'u konuk etti. 12. dakikada Erdem Özgenç'in sağ kanattan ortasında Seuntjens ön direkte vuruşunu yaptı, top yandan dışarı çıktı. 22. dakikada Guilherme'nin sol kanattan yaptığı ortada Bajic'in kale önünde dokunduğu top yandan auta gitti. 24. dakikada Shengelia'nın şık pasında ceza sahasında topla buluşan Milosevic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğe çarparak dışarı çıktı.

36. dakikada Sio'nun ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Serkan Kırıntılı, yerden seken ve soluna gelen topu uzanarak kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Flavio'nun kaptırdığı top sonrası gelişen atakta, Bajic'in ceza yayından çektiği şutta meşin yuvarlak direğin yanında dışarı gitti.

59. dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Stancu'nun sağ kanattan ortasında Sio, ceza sahasında yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0.

62. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Bajic'in içeriye çevirdiği topu Jevtovic, ceza sahasında tek vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.

70. dakikada Bajic'in pasında kale önünde topla buluşan Shengelia, uygun pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.

83. dakikada başkent temsilcisi skoru 2-1 yaptı. Candeias'ın sağdan ortasında savunmadan seken topu Sefa Yılmaz, Berat Ayberk Özdemir'e bıraktı. Ceza sahasında topla buluşan genç futbolcunun gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 31'e yükseltirken, İttifak Holding Konyaspor 26 puanda kaldı.

AA







