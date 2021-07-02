Futbol Gençlerbirliği, Mustafa Seyhan ile sözleşme yeniledi

Gençlerbirliği, Mustafa Seyhan ile sözleşme yeniledi

Futbol

Gençlerbirliği, Mustafa Seyhan ile sözleşme yeniledi

Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Mustafa Seyhan ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

02 Temmuz 2021, Cuma 19:27 Son Güncelleme:
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Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Mustafa Seyhan yuvada kaldı. Altyapımızdan yetişen ve geçtiğimiz yıl A takımda forma giyen Mustafa Hüseyin Seyhan ile sözleşme yeniledik. Mustafa, kendini yeniden Gençlerbirliği’ne bağlayan 1+1 yıllık kontrata imza attı" ifadeleri kullanıldı.

Orta sahada görev yapan 25 yaşındaki Mustafa Hüseyin Seyhan, bugün yapılacak antrenmana katılacak.

DHA

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