Gençlerbirliği, Mustafa Seyhan ile sözleşme yeniledi
Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Mustafa Seyhan ile sözleşme yenilediğini duyurdu.
02 Temmuz 2021, Cuma 19:27 Son Güncelleme:
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Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Mustafa Seyhan yuvada kaldı. Altyapımızdan yetişen ve geçtiğimiz yıl A takımda forma giyen Mustafa Hüseyin Seyhan ile sözleşme yeniledik. Mustafa, kendini yeniden Gençlerbirliği’ne bağlayan 1+1 yıllık kontrata imza attı" ifadeleri kullanıldı.
Orta sahada görev yapan 25 yaşındaki Mustafa Hüseyin Seyhan, bugün yapılacak antrenmana katılacak.
DHA