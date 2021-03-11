Gençlerbirliği Özcan Bizati ile anlaştı

Süper Lig'de puan sıralamasında son sırada bulunan ve son olarak Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, yeni teknik direktörünü buldu. Başkent ekibi 52 yaşındaki teknik direktör Özcan Bizati'yi göreve getirme kararı aldı. Resmi açıklama da Kırmızı-siyahlı ekibin Twitter hesabından yapıldı.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar Özcan Bizati’yi getirdi. Bizati'nin yardımcılıklarını Ümit Bozkurt, Recep Karatepe ve Recep Öztürk yapacak." ifadelerine yer verildi.



