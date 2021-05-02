Gençlerbirliği’nde Candeias hastaneye kaldırıldı
Süper Lig’in 39’uncu haftasında Gençlerbirliği’nin Galatasaray’ı konuk ettiği karşılaşmada ilk yarının son dakikalarında Gedson Fernandes ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Candeias, hastaneye kaldırıldı.
02 Mayıs 2021, Pazar 22:31 Son Güncelleme:
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Gençlerbirliği - Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısının son anlarında Fernandes ile girdiği mücadele sonrasında sakatlanan Candeias, oyuna devam edemedi. İlk yarının sonunda oyundan çıkan Portekizli futbolcu, omzunun çıkması sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
DHA