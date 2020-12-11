Gençlerbirliği´nde corona virüs şoku yaşanıyor. Hafta sonu B.B Erzurumspor´a konuk olacak Başkent ekibinde rutin olarak gerçekleştirilen corona virüs testlerinde 10 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Kırmızı-siyahlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "BB Erzurumspor maçı öncesi uygulanan COVİD-19 testlerinde 6 futbolcu, teknik ekipte yer alan 2 antrenör ve 2 kulüp personelimizin sonucu pozitif çıkmıştır.İlgili kişilerin tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

DHA