Gençlerbirliği'nin Süper Lig'e çıkaran teknik direktör İbrahim Üzülmez, sözleşmesi devam etmesine rağmen görevinden kendi isteğiyle ayrıldı.

Ayrılık kararı sonrasında açıklamalarda bulunan Üzülmez, "Kendi kariyer planlamamı düşünerek ayrılma isteğimi yönetime ilettim. Yönetim de bu kararımı saygıyla karşıladı." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in son 10 haftasında Gençlerbirliği'nde göreve gelen İbrahim Üzülmez, başkent ekibinin Süper Lig'e yükselmesinde ciddi rol oynamıştı.

Kırmızı-Siyahlılar, Üzülmez yönetimde son 10 haftada 8 galibiyet, 1 beraberlik alırken sahadan iki kez de boynu bükük ayrılmıştı.

İbrahim Üzülmez bir önceki sezon da Çaykur Rizespor'u Spor Toto 1. Lig'den Spor Toto Süper Lig'e çıkarmayı başarmıştı. (Fanatik)