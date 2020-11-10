Futbol Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi sona erdi

Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi sona erdi

Futbol

Gençlerbirliği'nde Mert Nobre dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, teknik direktör Mert Nobre ile yollarını ayırdı.

10 Kasım 2020, Salı 21:35 Son Güncelleme:
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Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Sezon başından bu yana teknik direktörlüğümüzü yapan Mert Nobre ile yollarımızı ayırdık. Futbolculuk kariyerine kulübümüzde nokta koyan, ilk teknik direktörlük deneyimini de kulübümüzde yaşayan Mert Nobre'ye kattığı değer ve emekleri için teşekkür ederiz." denildi.

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Açıklamada, "Türk futboluna genç futbolcuların yanı sıra teknik direktörler de kazandırıyoruz. Mert Nobre'nin de bu isimlerin arasında yer almasından ayrıca mutluyuz. Kendisine ve ekibine başarı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği, ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre yönetiminde çıktığı 7 maçta 1 galibiyet elde ederken, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

AA


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