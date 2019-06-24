Gençlerbirliği'ne Gineli orta saha

Gençlerbirliği, Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

24 Haziran 2019, Pazartesi 20:26
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Gençlerbirliği'ne Gineli orta saha

Önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Gençlerbirliği, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlılar, bu doğrultuda geçtiğimiz sezonu Hatayspor'da tamamlayan Gineli Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak ilk transferini gerçekleştirmiş oldu. 

Konuya ilişkin Başkent ekibinin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Teknik direktörümüz Mustafa Kaplan’ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. 

Takımız geçen sezonu Hatayspor’da tamamlayan Gineli futbolcu Sadio Diallo ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 

Hoş geldin Sadio Diallo!" 

İHA

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