Gençlerbirliği'ne Hollandalı orta saha

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Hollandalı orta saha oyuncusu Mats Seuntjens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

02 Temmuz 2019, Salı 01:24
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Gençlerbirliği'ne Hollandalı orta saha

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Hollandalı orta saha oyuncusu Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak AZ Alkmaar forması giyen Seuntjens ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

NAC Breda altyapısından yetişen 27 yaşındaki futbolcu, Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) 165 maça çıktı ve 15 gol kaydetti.

AA

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