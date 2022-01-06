Gençlere evden çalışma fırsatı

Turudi, “Bir yılda 100 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Yazılım, tasarım, yapay zeka ve sanal gerçeklik şu an dünyada en çok elemana ihtiyaç duyulan sektörler. Başarılı gençlerin profilleri İngiltere, İrlanda, İskoçya, ABD ve Kanada’daki işverenler tarafından görülecek. Platform yurtdışından eleman arayanlara, uzaktan ya da yerinde çalışacaklara hitap ediyor” dedi.

NASIL YAPILIYOR?

Türkçe dil desteği de olan employin5.com adlı platform, iş arayanlar için tamamen ücretsiz. Öncelikle iş arayan kişi profilini oluşturuyor. Yani üye olmaya gerek yok. İşverenler belli bir filtrelemeyle onları buluyor. Burada kişilik testleri, detaylı profil analizleri, portfolyo yüklemeler gibi unsurlar ortaya çıkıyor. Uluslararası çalışabilecek her sektöre ve meslek grubuna hitap eden platforma üye işverenler en çok yazılımcı, grafikçi, elektrik elektronik mühendisi ve biyoloji ve nükleer bilim alanında ilan vermişler.