Analitik düşünme ve inovatif olma, aktif öğrenme ve öğretim teknolojileri, karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme ve analiz, yaratıcılık, orijinallik ve girişimcilik, liderlik ve sosyal etkileme, teknoloji kullanımı, izleme ve kontrol, teknoloji tasarımı ve programlama, dayanıklılık, stres toleransı ve esneklik, muhakeme ve fikirleştirme gibi özellikler 2025 yılı için iş hayatında beklenen en etkin 10 yetenek listesini oluşturuyor. Birçoğu adı sık duyulan yetenekler arasında yer alsa da, “Dayanıklılık, Stres Toleransı ve Esneklik” kelimeleriyle anlatılan ve “Yılmazlık/Rezilyans” şeklinde özetlenen yetkinlik daha çok duyulmaya başladı. Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Aydın, 21’inci yüzyılın başında insanlığın önemli bir sınav verdiğini hatırlatarak yaşanan zorlu sürecin bu yüzyılın yetkinliklerinden en önemlilerinden biri olan “Yılmazlık” kavramını anımsattığını belirtti. Yaşanan zorlu sürecin aynı zamanda fırsatlar da doğurduğunun altını çizen Aydın, üniversite sınavına hazırlanan gençler için önemli açıklamalarda bulundu.

Bu dönemden önemli dersler çıkarıldığını ve önemli kazanımlar elde edildiğini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Aydın, yolculuk gibi bir zorunluluğu ortadan kaldırması sayesinde online konferansların bile çevreye ve dünya ekonomisine katkısının yadsınamayacağını söyledi.

“GENÇLER YILMASIN, BU GEÇİCİ BİR SÜREÇ”

Prof. Dr. Aydın, yeni yüzyılın gençlerinden beklenen en önemli özelliklerden birinin “Yılmazlık” olduğuna işaret etti. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gençlerimiz bu dönemde ‘Yılmazlık’ sınavı veriyor. Kolay değil, üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, sürekli evdeler, dışarı çıkamıyorlar, online dersteler, sıkılmış durumdalar. Bu yaşlarında, dünyanın uğraştığı çok ciddi bir krizi tecrübe ediyorlar. Daha sonraki yıllarında karşılaşacakları farklı zorluklar için önemli bir tecrübedir bu. Önemli olan bu dönemden elde ettiğimiz kazanımlara bakmamız. Bu dönemden yılmasınlar, önlerine baksınlar. Yılmadan derslerine çalışsınlar, yeni kazanımlar elde etmeye baksınlar. Bu dönemin geçeceğini bilsinler. Bu dönemde ‘yılmazlık’ özelliğini kazanıp kazanmadıklarını test etmiş olacaklar, bu yetkinliği kazandıklarını ispat edecekler. Eğer bu dönemi atlatabiliyorlarsa ne mutlu onlara. Hiç endişelenmesinler, çok güzel bir eğitim hayatı onları bekliyor. Biz gençlerimizin kampüs hayatını yaşamalarını isteriz. Arkadaşlarıyla bir arada olabilmelerini, hocalarıyla yüz yüze ders yapabilmelerini isteriz. Şartlar şu anda uzaktan eğitimi gerektiriyor. Ancak geçici bir süreç yaşıyoruz.”

“ÜNİVERSİTESİ KAVRAMININ ÖNEMİNİ ANLADIK”

“Pandemi bize bilimin hayat için olduğunu hatırlattı” diyen Prof. Dr. Aydın, “Bu dönemde üniversitenin binalardan ibaret olmadığını gördük. Üniversite kavramının önemini, üniversite ortamının, üniversite hayatının özellikle öğrenciler için ne kadar önemli olduğunu, akranlarla birlikte olmanın sosyal hayat için ne kadar değerli olduğunu anladık” diye konuştu.

Uygulamalı dersleri olan ve kampüse gelerek bu derslere gönüllü olarak katılmak isteyen öğrenciler için Yeditepe Üniversitesi kampüsünü ve yurtlarını bu dönemde açık tuttuklarını kaydeden Aydın, “Pandemi öncesinde öğrencilerin bazen derse girmek istememesi gibi durumlarla karşılaşırken, şimdi kampüse gelmek isteyen, dersleri yüz yüze yapmak isteyen büyük bir öğrenci grubu ile karşı karşıyayız. Geçtiğimiz dönemde kampüsümüzü, Kovid-19 için güvenli bir kampüs haline getirerek açık tuttuk ve hibrit eğitimimizi gerçekleştirebildik” dedi.

Bu dönemde üniversitenin laboratuvarlarının hiç kapanmadığını, hizmet vermeye devam ettiğini belirten Prof. Dr. Aydın, “Bu dönemde, üniversitemizde ventilatör geliştirildi. Siperlik, maske ve dezenfektan geliştirilip üretildi. Üniversitemizin hastanelerinde bu ürünler kullanıldı. Bakanlıklarımıza yazı yazarak bu dönemde laboratuvarlarımızın açık olduğunu belirttik ve laboratuvarlarımızda, diğer üreticiler tarafından üretilen tıbbi cihaz, cerrahi giysi, maske, dezenfektan gibi tıbbi ürünleri de test ettik ve pandemi dönemindeki güçlükleri yenmek için yola çıkan üreticilerimize önemli katkılarda bulunduk” diye konuştu.





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