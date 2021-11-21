Futbol Gençlerin derbisinde Fenerbahçe farklı güldü

Gençlerin derbisinde Fenerbahçe farklı güldü

Futbol

Gençlerin derbisinde Fenerbahçe farklı güldü

U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı farklı geçti. 4-1 biten karşılaşmada Fenerbahçe 1-0'dan geri döndü.

21 Kasım 2021, Pazar 17:02 Son Güncelleme:
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U19 Gelişim Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 2 büyük camianın genç yeteneklerini karşı karşıya getiren mücadelede kazanan taraf 4-1'lik skorla Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Melih Bostan (2), Ruhan Arda Aksoy ve Arda Okan Kurtulan kaydetti. Galatasaray'ın tek golü ise Bartuğ Elmaz'dan geldi. Sarı Kırmızılılar genç futbolcunun 16. dakikada attığı müthiş frikik golüyle öne geçmesine rağmen 2. yarıda rakibine üstünlük sağlayamadı. 

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