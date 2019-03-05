'Kızlara laf atma' kavgası kanlı bitti

Olay Kartal Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dershaneden çıkan bir grup genç arasında ‘kızlara laf atma’ sebebiyle tartışma başladı.

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gençlerden biri tartıştığı kişiyi kalçasından bıçaklayarak yaraladı. Ardından yaralanan gencin arkadaşları bıçaklı zanlıya saldırırken, kişi kendisine saldıranlardan kaçarak çevredeki bir nalbur dükkanına sığındı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tartıştığı genci bıçaklayan saldırgan ise gözaltına alındı.