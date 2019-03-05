'Kızlara laf atma' kavgası kanlı bitti

Kartal’da bir kişi laf atma sebebiyle tartıştığı genci sokak ortasında kalçasından bıçakladı. Yaralanan genç yerde yatarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Ardından bıçakladığı gencin arkadaşlarından kaçan şüpheli çevredeki bir dükkana sığındı. Yaralı genç tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

05 Mart 2019, Salı 09:44
A A
'Kızlara laf atma' kavgası kanlı bitti

Olay Kartal Atalar Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgilere göre dershaneden çıkan bir grup genç arasında ‘kızlara laf atma’ sebebiyle tartışma başladı.

Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gençlerden biri tartıştığı kişiyi kalçasından bıçaklayarak yaraladı. Ardından yaralanan gencin arkadaşları bıçaklı zanlıya saldırırken, kişi kendisine saldıranlardan kaçarak çevredeki bir nalbur dükkanına sığındı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç olay yerindeki ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tartıştığı genci bıçaklayan saldırgan ise gözaltına alındı. 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.