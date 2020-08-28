Gençlerin tercihi tıp ve ilahiyat

Yükseköğretim Kurulumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yıl 838 bin 221 kontenjanın 781 bin 165’ine yerleştirme yapıldı. Her 100 adaydan 80’i üniversiteli oldu. Peki, adaylar en çok hangi bölüme ilgi gösterdi? Kontenjanı fazla olmasına rağmen tam doluluk oranına yakın programlar neler? Eğitimci Salim Ünsal, bu verileri derledi.

Hemşirelik ilk üçte

Kontenjan sayısı fazla olup yine de en yüksek yerleştirme sağlanan lisans bölümlerinin başında tıp geliyor. 16 bin 804 olan kontenjanda sadece 45 boş kaldı. Diğer tüm kontenjanlar doldu.

15 bin 212 kontenjana sahip ilahiyat programlarında da hiç boş yer kalmadı. Programlar yüzde 100 doluluğa erişti.

14 bin 284 boş kontenjanı bulunan hemşirelik programlarında ise sadece bir kontenjan boş kaldı.

Matematikte yer yok

10 bin 226 kontenjanı olan psikoloji bölümlerinin yüzde 98’i doldu. Sadece 193 kontenjan boş kaldı.

Maliye programlarının toplam kontenjan sayısı 5 bin 605 iken bu bölümlerde doluluk oranı yüzde 99 oldu. 37 kontenjan boş kaldı.

5 bin 426 olan beslenme ve diyetetik programlarında ise 51 kontenjan boş kalırken, yüzde 99’luk bir doluluk sağlandı.

Kontenjanı 5 bin 245 olan matematik programlarının tamamı doldu.

Bilgisayar programcılığı yine gözde

Önlisans bölümlerinde kontenjanı fazla olduğu halde adayların ilgisi nedeniyle neredeyse tamamı dolan alanların başında bilgisayar programcılığı geldi. 14 bin 638 kontenjana 14 bin 479 aday yerleşti. Yüzde 98’lik bir doluluk sağlandı.

Kontenjanı 13 bin 6 olan ilk ve acil yardım programlarında ise 61 kontenjan boş kalırken yüzde 99’un üzerinde bir doluluk görüldü.

Toplam kontenjanı 7 bin 408 olan tıbbi görüntüleme teknikleri programlarında doluluk oranı yüzde 98 oldu.

Anestezi programlarında ise toplam 7 bin 129 kontenjanın 7 bin 50’si doldu.

5 bin 654 kontenjana sahip yaşlı bakımı programlarında 74 kontenjan boş kaldı.

Kontenjanı 4 bin 72 olan laborant ve veteriner sağlık programlarında ise 8 boş kontenjan kalırken doluluk yüzde 99’un üzerinde gerçekleşti.

Esra Ülkar - Hürriyet