Gençleşmek kolaylaşıyor

Medikal astrolojide Oğlak cildi; Güneş kalbi, canlılığı, görmeyi ve de hücre çekirdeğini yönetir. Hücre çekirdeğinde tüm canlıların biyolojik gelişimleri için gerekli genetik kodları içeren DNA molekülleri bulunur. Yaşlanma, DNA ve hücre hasarı nedeniyle meydana gelir. Bu nedenle hücre çekirdeği gençlik deposudur aslında.

Kova burcu ise bilgidir, teknolojidir, sıra dışı yeniliklerdir. Bu dönem yaşlılık karşıtı (antiaging) dünyasında şunları görebiliriz:

DNA teknolojisinin öne çıkması

Cilt temelli DNA testleri

Kök hücreyle cilt gençleştirme

Gen tedavileri

Ürün geliştirmede yapay zeka kullanımı

Mobil uygulamalarla antiaging bakım takibi

Kişiye özel kozmetik bakımlar ve takviye edici gıdalar

Akıllı kozmetik ürünleri

Ve daha neler neler…

Estetik sektörü hiç olmadığı kadar hızlı değişebilir!

Yepyeni ürünler, cihazlar, takviyeler ve uygulamalar hayatımıza jet hızıyla girebilir. Bilginin öne çıktığı döneme giriyoruz. Ürün seçecek ya da herhangi bir bakım yaptıracaksak araştırmak, öğrenmek ve işinin ehli kişilere güvenmek önceliğimiz olmalı.

Güneş koruyuculara ilgi artabilir!

Kış mevsimine giriyoruz. Güneş bize yüzünü çok göstermiyor. Ancak yaz kış güneşin zararlı ışınlarına karşı cildimizi korumamız önemlidir, erken yaşlanmayı önler. DNA testlerinin artışı ile DNA’daki hasarlar ortaya çıkacak, bunları önlemek için de en temel bakımlardan güneş koruyucu kullanımında artış görülecektir diye düşünüyorum.

Akıllı ürün, akıllı müşteri zamanı

Bugüne kadar aldığınız gıda, kozmetik, ilaç vb ürünlerin ambalajlarını ne kadar okuyordunuz? Bilgi dünyasında her detayı öğrenmek önem kazanacak. Ürün içerikleri okunacak, tanınmayan maddeler internetten araştırılacak, son kullanma tarihleri gözden geçirilecek. Ayrıca QR kod uygulaması büyük ölçüde artacak. Artık satın aldığımız güzellik ve kişisel bakım ürünlerini QR kod ile detaylı olarak incelemek mümkün olacak. Halen bazı firmalar bu uygulamayı yapıyor ama henüz çok yaygın değil. 2021 yılında bu konuda ciddi artış olabilir.

Toprak elementinden hava elementine geçiyoruz

Bundan sonra sanal dünyada güzel olmak daha önemli olacak. Yüz yüze görüşmelerin sınırlandığı bir zamandayız. Hayat mecburen dijitale kaymış durumda. Artık geri dönüş yok, dijital dünya giderek yaşamımızın daha fazla alanını kaplayacak. Dolayısıyla fiziksel olarak (somut şekilde) nasıl göründüğümüzden öte ekran karşısında nasıl durduğumuz, hangi ışık ve hangi filtreyle ideal görünümü yakalayacağımız daha önemli olacak. Instagram filtreleri ile uyumlu kremler, gün ışığı – beyaz ışık uyumlu makyaj ürünleri, acil selfie bakımları her an karşımıza çıkabilir.

Kova = Kolektif bilinç

Kova’da gerçekleşecek önemli kavuşumla birlikte kolektif farkındalık ve çevreye saygı öncelik haline gelecek; doğa dostu ürünler, minimalist akımlar, vegan/vejetaryen bakımlar önem kazanacak. Örneğin artık hayvanlar üzerinde test edilen kozmetik ürünlerin hiç şansı kalmayacak.

Bilgi gençleştirecek

Cildi gençleştirmek yetmez. Beyni de genç tutmak gerek. Öğrenmenin gençleşme üzerinde doğrudan etkisi var. Beyin öğrendikçe gençleşir. Online eğitimler arttı. Daha da artacak. Böylece her yaştan insan ilgilendiği konuda eğitim alma fırsatı bulacak. Öğrenmek hem fiziksel hem de psikolojik olarak gençleştirebilir.

Süper yaşlılar

Antiaging dünyası gelişiyor. Yakın gelecekte, yaşı büyük ama sağlıklı, enerjik ve muhakeme yeteneğine sahip süper yaşlıları daha çok göreceğiz.