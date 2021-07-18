Egzersiz & Diyet Gençleştiren diyet: Anti-ageing etkili 5 besin ile yaşlanmayı durdurun

Gençleştiren diyet: Anti-ageing etkili 5 besin ile yaşlanmayı durdurun

Egzersiz & Diyet

Gençleştiren diyet: Anti-ageing etkili 5 besin ile yaşlanmayı durdurun

Yaşlanmak hayatın doğal bir parçası olsa da yavaşlatmak mümkün. Kırışıklıkları gidermek için kullandığımız anti-ageing etkili kremleri bir kenara bırakın. Bedeninizi içten besleyerek yaşlanmanın etkilerini yavaşlatabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan şey; dengeli bir diyet ve yaşlanma karşıtı besinler. İşte anti-ageing etkili 5 besin ve gençleştiren diyet...

18 Temmuz 2021, Pazar 15:03 Son Güncelleme:
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Pandemi döneminde hayatınızdan bir 10 yıl gittiğini düşünüyorsanız ve stresten yaşlandığınızı hissediyorsanız, yalnız değilsiniz. Yaşlanma doğal bir süreç ve durdurulamaz. Ancak yavaşlatılabilir. Yaşlanmanın etkilerini yavaşlatmak ve daha genç görünmek için piyasaya süren çok miktarda anti - ageing serum, maske ve kremler var. Uzmanlar günlük diyetinizde yapacağınız basit birkaç değişim ile biyolojik yaşınıza birkaç yıl ekleyebileceğinizi ve yaşlanmanın etkilerini yavaşlatabileceğinizi söylüyor. Scientist'te yayınlanan bir araştırmada, koyu lifli yeşillikler tüketmek, DNA'nızı tetikleyerek 8 haftada 2 yıl gençleşmenizi sağlayabilir. Bu durumda kale, yaşlanmayı yavaşlatan gıdalar arasında en iyisi olabilir. Ancak biyolojik saatimizi tersine çevirecek tek besin değil! İşte yaşlanmayı yavaşlatabilecek 5 besin...

1- LİFLİ KOYU YEŞİLLİKLER

Sevin ya da sevmeyin, kale ve ıspanak gibi koyu yeşillikler son derece besleyicidir ve biyolojik saatinizi yavaşlatabilir. Günde 2 porsiyon koyu yeşillik tüketerek yaşlanmayı yavaşlatabilirsiniz.

Göbek salata gibi sulu yeşillikler tercih etmeniz kale ve ıspanak gibi koyu renkli yeşilliklere oranla daha az etkili olacaktır.

2- ORMAN MEYVELERİ

Sebze sevmiyorsanız, şansınızı tatlı besinlerden yana kullanabilirsiniz. Çilek, yaban mersini, ahududu ve böğürtlen gibi orman meyveleri, antioksidanlar ve antosiyaninler açısından zengindir. Ki bu da orman meyvelerinin yaşlanmaya bağlı gelişen metabolik hasarın giderilmesini sağlamasına yardımcı oluyor. Yaban mersini ayrıca yaşlanmaya bağlı gelişen kalp ve beyin problemlerini de önlüyor.

Her gün bir avuç orman meyvesi tüketerek tüm yararlarından faydalanabilirsiniz.

3- OT VE BAHARATLAR

Günlük diyetinize bir çay kaşığı kadar zerdeçal eklemeniz, yaşlanmanızı yavaşlatabilir.

Biberiye, bir çay kaşığı kadarı yemeklere eklendiğinde gençleştirmeye başlıyor.

Yaşlanmanın etkilerini yavaşlatan diğer baharatlar ise; zencefil, tarçın ve kırmızı biber.

4- SARIMSAK

Keskin tadıyla severek tükettiğimiz sarımsak, yaşlanmayla savaşan besinler arasında. Çiğ olarak tüketilebildiği gibi, yemeklere katarak da anti-ageing etkilerinden faydalanabilirsiniz.

Soğan ailesinden gelen pırasa ve sarımsak, biyolojik yaşı tersine çevirdiği gibi bağırsak sağlığı için de son derece iyidir.

5- MEYVELER

Elma, nar ve mandalina, yaşlanma karşıtı besinlerle doludur. Bu üç meyveyi günlük diyetinize dahil etmeniz yıllara meydan okunmanızı sağlayabilir.

Ancak üçünün de şeker oranının son derece yüksek olduğunu unutmamanız gerekiyor.


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