Ergenlik döneminde kiloya dikkat!

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Alanyalı, metobolizmanın karşılaştığı olumsuz etkilerin ilerleyen yıllara yansıdığını ifade ederek, bu yaşlarda şişman olan gençlerde ilerleyen yıllarda kilo takıntısı ve buna bağlı yeme bozuklukları da gelişebildiğini söyledi.

Bir beslenme uzmanıyla birlikte sağlıklı beslenmeye odaklanılmasıyla hem vücudun yağ-kas dengesinin korunabileceğini, hem de büyüme ve gelişmeye destek olunabileceğine dikkati çeken Alanyalı, gençlik döneminin vücut yapısı ve metabolizmanın şekillendiği bir dönem olduğunu ifade etti.

Alanyalı, bu dönemde tek yönlü beslenenlerin ilerleyen yaşlarda metabolizmalarının da olumsuz etkilendiğini vurgulayarak yüksek kalorili besinler tüketerek vücut yağ oranı yükselen gençlerin, yetişkinlikte de obeziteye yatkın olacaklarını vurguladı.

Kahvaltı ve öğlen öğününü atlamanın, fast food türü ürünlerle beslenmenin, gece geç saatte yüksek yağ oranlı ürün tüketmenin ve yüksek kalorili, şekerli içecek içmenin gençlerin yaptığı en büyük hatalar arasında olduğunu kaydeden Alanyalı, beslenme alışkanlıklarının geliştirmesinde evdeki mutfak düzeninin önemli olduğunu belirtti.

HIZLI VERİLEN KİLO HIZLI ALINIYOR

Alanyalı, sofralara mutlaka sebze yemeklerine eklenmesi, ayrıca her besin grubunun tüketilmesi gerektiğini ifade etti. Hem gençlerin hem de bazen yetişkinlerin çeşitli beslenme hatalarına düşebildiğini bildiren Alanyalı, özellikle hızlı kilo verme isteğinin bu hataların temel nedenlerini oluşturduğunu bildirdi.

Alanyalı, hızlı verilen kiloların, hızla katlanarak geri alındığını ve metabolizmayı olumsuz etkilediğini belirterek bunun yerine sağlıklı beslenmeyi hedeflemenin ve bunu yaşam tarzı haline getirmenin çok önemli olduğunu dile getirdi.

AA