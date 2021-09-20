Gençlik hayalini ustalığa dönüştürdü – Dövme sanatçısı İlhan Bilir’in hikayesi
Dövme yaptırmaya karar verdikten sonra büyük bir olasılık interneti alt üst ettiniz. Hem çok orijinal olmasını istiyorsunuz hem de biraz fikir edinmeniz lazım. Hal böyle olunca, bir dövme sahibi olmak isteyenler için karar vermek de zorlaşıyor. Nişantaşı’nda dövme stüdyosu olan İlhan ve Müge Bilir çiftinin Mama's Boy Tattoo adlı mekanı ünlülerin uğrak yeri. Dekorasyonuyla dikkat çeken stüdyo, siyah ağırlıklı, eski oyuncaklar, pikap ve antika objelerle donatılmış. İlhan Bilir, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürebilen şanslı insanlardan. İlk dövmesini 15 yaşında kendisine yapmış. Biz de bu videoda Dövme sanatçısı İlhan Bilir ile dövme sanatı üzerine keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.
20 Eylül 2021, Pazartesi 11:17 Son Güncelleme:
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