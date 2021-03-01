Gençlik sırlarından biri: Sağlıklı lenf sistemi

Vücudun ikinci dolaşım sistemi olarak bilinen lenf (lenfatik) sistem; damarlar, kılcallar, hücreleri, nodüller ve organlardan oluşan karmaşık bir mekanizmaya sahiptir. Vücut hücreleri içinde besin ve oksijen olan sıvının içinde bulunur. Hücreler, ihtiyaçlarını bu sıvıdan alır, atık maddeleri de bu ortama bırakır. Atıklar lenf sıvısı içinde taşınır, süzülür, zararlı maddeler vücuttan atılır ve temizlenmiş sıvı dolaşıma katılır. Lenfatik sistemi, vücudun çöp arıtma merkezi olarak da tanımlayabiliriz.

Çöp eve dönüşmeyin!

Evinizde çöpleri atmadan ya da sadece az miktarını atarak yaşadığınızı düşünün. Kısa bir süre sonra eviniz çöp eve, yaşamınız ise kâbusa döner, değil mi? Şimdi aynı şeyi vücudunuz için düşünün. Vücudunuzun, organlarınızın, hücrelerinizin sağlıklı çalışabilmesi ve yaşayabilmesi için çöplerin zamanında atılması gerekir.

Toksinlerin vücuttan doğru şekilde atılımı, yaşlanmayı geciktirir. İnsan vücudunun en büyük organı olan cilt, sağlığını lenf sisteminin iyi çalışmasına borçludur. Lenf dolaşımının bozulması sonucu başta ödem ve cilt kuruması olmak üzere pek çok cilt sorunu ortaya çıkar.

Sağlıklı lenf sistemi için öneriler:

*Dengeli beslenin, yeterli miktarda su tüketin.

*Egzersiz yapın.

*Lenf drenaj masajı yaptırın.

*Vücudunuzu fırçalayın, cildiniz kuruyken fırçalamak lenfatik sistemi uyarır.

*Nefes egzersizleri yapın.

*Bağırsak sağlığı, lenf sistemi için önemlidir. Probiyotik içeren ev yağımı salça, turşu, yoğurt ve/veya takviye edici gıdalar tüketin.

*Vücutta belli bölgelerde görülen şişkinlik, ciltte gerginlik ve sertlik belirtileri gösteren lenfödem gibi dolaşım rahatsızlarınız varsa hekime başvurmayı ihmal etmeyin.

Ayaklara dikkat!

Lenfatik sistemi yöneten Balık burcu, aynı zamanda ayakların da yöneticisidir. İçinde bulunduğumuz dönem Balık burcundaki vurgular, ayaklarda şişme yapabilir. Düzenli egzersiz, hafif yürüyüşler, rahat ayakkabı seçimi, tuzlu ayak banyosu ve ayak masajı, çok faydalı olacaktır.

Sürekli yorgun Musunuz?

Lenf sisteminin iyi çalışmaması vücutta yorgunluğa sebep olur. Ağır iş yapmasanız bile sürekli halsiz hissediyorsanız, sebep lenfte gizli olabilir. Uzmana başvurmanız yararlı olacaktır.

No stres!

Tüm rahatsızlıklarda olduğu gibi, lenf sağlığının da birinci düşmanı strestir. Stres, vücutta faydalı maddelerin emilimini azalttığı gibi zararlı atıkların atılmasını da yavaşlatır, lenf dolaşımını olumsuz etkiler. Mümkün olduğunca stresten uzak durmak, sağlık ve gençlik için atılması gereken en önemli adım aslında…

Ay küçülüyor, vücudu arıtma zamanı

Yukarıda belirttiğim sağlıklı lenfatik önerileri uygulamaya başlamak için ideal haftadayız. Buna ek olarak cildi ölü hücrelerden arındırmak için peeling uygulamak, bu hafta her zamankinden etkili olacaktır.

Ruhu da arıtalım!

Balık burcu yoğunluğundan bahsettik. En ruhsal burç deyince akla Balık gelir. Hele bu dönem, maneviyat gezegeni Neptün, yaşam enerji kaynağı Güneş ve güzellik kraliçesi Venüs bu burçta buluşurken, ruhsallık ve maneviyat hepimize çok iyi gelecek. Beden, zihin, ruh üçlüsünün dengesini kurmak, her üçünü de beslemek yüksek oranda fayda sunacak.

Ruhu nasıl arıtırız diyenlere öneri, iç huzurunuzu bozan şeyleri listeleyin ve yaşamınızdan çıkartabildiklerinizi çıkartmaya, ya da değiştirmeye başlayın. Aynı şekilde sizi heyecanlandıran, gülümseten şeyleri de liste yapın. Bunları hayatınıza daha çok çekebilme yollarını arayın. Son olarak başkalarını nasıl gülümsetebilirsiniz bunu da düşünün, ruhu arıtmanın en güzel yolu dünyayı güzelleştirmek geçiyor olabilir.

Sağlıklı, güzel, sevgi dolu günlere!

Not: İçerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.