Gençlik ve güzelliğin baş düşmanı: Stres

Merkür retrosu bitiyor!

O halde niye başlıkta “stres” var? 4 Kasım Çarşamba akşamı Merkür direkte döndüğünde Satürn ile zorlu kare açısına yaklaşıyor olacak. Gökyüzünde Merkür Satürn karesi meydana geldiği zamanlarda olumsuz düşünceler, karamsarlık, endişe ve korkular artabilir. İlişkilerde zorluk çıkabilir, araya mesafe koyma ihtiyacı doğabilir. Başkaları tarafından eleştiri yağmuruna tutulabilirsiniz. Strese karşı Venüs-Mars başrolde!

Yukarıda saydığımız tüm bu etkiler baskı altında hissetmemize neden olur. Stres anında sinir sistemi böbreküstü bezleri uyarır, ardından bu bezler Kortizol ve Adrenalin salgılar. Venüs yönetimindeki Kortizol kan basıncını ve kan şekeri seviyelerini korumaya yardımcı olur. Mars yönetimindeki Adrenalin ise kalp atış hızını arttırır, kanın kaslara ulaştırılmasına yardımcı olur, karaciğerde glikoz üretimi ile vücuda enerji sağlar. Böylece içinde bulunduğumuz zorlu ortamda stresle başa çıkmamız kolaylaşır.

Stresli Bir Haftaya Giriyoruz ve Destek Kuvvette Problem Var!

Medikal Astrolojide sinir sistemi Merkür tarafından yönetilir. Bir süredir retro olan Merkür, bu hafta direkte geçiyor, ancak yukarıda belirttiğim gibi zorlu bir açıyla beraber… Stres hormonlarını yöneten Venüs ve Mars da hafta sonuna doğru uyumsuz karşıt açıya doğru ilerliyor. Dolayısıyla strese karşı savaşmak için ihtiyaç duyduğumuz destekler yeterli gelmeyebilir. Cephede cephanesiz kalabiliriz.

Stres hızlı yaşlandırıyor!

Stres vücut kimyasını değiştirir ve sağlığı bozucu, yaşlandırıcı etkiler ortaya çıkarır. Aşırı stres, ciltte kolajen ve hyalüronik asit sentezlerini yavaşlatır. Sonuç olarak cilt nemsizleşir, kırışır ve cansız bir görünüm ortaya çıkar. Stresin saçlar ve tırnaklar üzerinde de oldukça yıpratıcı etkileri bulunur. Saç dökülmesi, saç uçlarının kırılması, kepek, kafa derisinde hassasiyet, tırnakların kırılması stresle doğru orantılıdır hep. Cildinizde aleve dikkat!

Vücutta inflamasyon (iltihap, yangı) eğilimi varsa stres hormonlarının fazla salgılanması bu sorunu arttırır. İnflamasyonun astrolojik yöneticisi Mars, bu dönemde ateş alementi olan Koç burcunda ve retro harekette. Tetikleyici etkilerinden dolayı egzama, sedef, ürtiker vb yangıya bağlı cilt rahatsızlıkları artabilir. Ayrıca yapılan bilimsel çalışmalara göre, bu hastalıkların kökeninde psikolojik problemler önemli bir yer tutuyor. Stres altında hissedeceğimiz bu hafta, bu sorunların artması büyük olası… Yağlı ciltlerin de bu dönem ekstra özen göstermesi gerek. Stres, yağ salgısını arttırır. Sivilce, akne vb sorunlar ortaya çıkabilir. Ateş elementinde vurgu ve stresten kaynaklı su kaybı oluşacağından, cilt sorunlarının onarılması da gecikebilir.

Anti-Stres bakım önerileri

Beden zihin ruh üçlüsünü rahatlatacak ortamlar, aktiviteler, kişiler yaşamınızda olsun bu hafta. l Su içmeyi ihmal etmeyin. Kafein ve (varsa) alkol alımını azaltın. l Cildinizi ve vücudunuzu yoğun şekilde nemlendirin. l Güneş koruyucu krem kullanmayı ihmal etmeyin. (Sadece yazın değil her mevsim koruyucu kullanmak, yaşlanmaya karşı etkili bakım sunar, unutmayalım.) l Sık yıkama, kolonya ve dezenfektan kullanımı yüzünden yıpranan ellere sık sık nemlendirici uygulayın. l Tırnaklarınızı zeytinyağı ile ovun. l Kaş ve kirpiklerde egzama ya da kuruma eğilimi varsa hindistan cevizi yağı ile günlük olarak besleyici bakım uygulayın. l Tuz eklenmiş ılık suda ayak banyosu uygulayın, hem strese karşı çok etkili hem de yorgun giderici… Ardından nemlendirici ayak kremi ile kendinize masaj yaparak ayaklarınızı şımartabilirsiniz. Uykunuza çok dikkat edin. İdeal olan saat 23:30- 07:30 arası uykuda olmak…

Strese Karşı Burçlara Yönelik Öneriler

Koç: Fiziksel aktiviteler yapın.

Boğa: Yemek pişirin. Değişik lezzetler deneyin.

İkizler: Sevdiklerinizle konuşun.

Yengeç: Evinizde vakit geçirin, güvenli alanınızda kalın.

Aslan: Yalnız başına dans edin, şarkı söyleyin. Başak: Temizlik yapın, ortamınızı düzenleyin.

Terazi: Evinizi SPA’ya çevirin, bakımlar yapın.

Akrep: Ruhsal çalışmalar yapın, bilinçaltınızı geliştirecek kitaplar okuyun.

Yay: Uzak diyarları anlatan belgeseller, değişik kültürlerden filmler izleyin.

Oğlak: Masaj yaptırın. Beden ve zihninizi rahatlatacak yoga veya pilates yapmak da iyi gelecektir.

Kova: Sosyal sorumluluk projeleri ile uğraşın, başkaları için yardım toplayın.

Balık: Uzun bir banyo yapın; aromatik yağlar, mumlar, müzik ve sevdiğiniz içecekler eşlik etsin size… Huzurlu bir hafta diliyorum!

Sevgilerimle ,

Not: içerik genel bilgilendirme amaçlıdır, tıbbi teşhis veya tavsiye yerine geçemez.