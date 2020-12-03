Futbol Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu corona virüse yakalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu corona virüse yakalandı

Futbol

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu corona virüse yakalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi ve kendisinin corona virüse yakalandığını açıkladı.

03 Aralık 2020, Perşembe 17:30 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi ve kendisinin corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.

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