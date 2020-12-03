Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu corona virüse yakalandı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi ve kendisinin corona virüse yakalandığını açıkladı.
03 Aralık 2020, Perşembe 17:30 Son Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi ve kendisinin corona virüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/kasapoglu/status/1334498958027218945
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