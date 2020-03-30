A Haber canlı yayınına konuk olan Kasapoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Ülke olarak bu durumla güçlü bir şekilde mücadele ediyoruz. Uluslarası müsabakalar, olimpiyatlar, UEFA'nın kararları sonrası Türkiye'de de spor müsabakaları ertelendi. Her şeyin başı sağlık. Bilim Kurulu'muzun görüşleri önemli. İnşallah sporumuzun seyircisiyle buluşacağı günler gelecektir. Salgının yönetilme durumu önemli. Gelişmelere göre biz de kararlar alacağız."

Müsabakalar seyircili mi başlayacak?

"Bunda önemli görüş Bilim Kurulu'nun. Onlardan gelecek bilgilere göre biz de yol haritamızı belirleyeceğiz."

Durum 2-3 ay daha böyle sürerse ligler tescil edilir mi ya da iptal mi edilir?

"Bu konuda UEFA Başkanının açıklamaları var. Her durumda gereken neyse o yapılacaktır. Önemli olan sağlık konusu. Bu durumun en sağlıklı şekilde atlatılması en önemli gündemimiz."

Play-off seçeneği mümkün mü?

"Bunu henüz konuşmadık. Gündemimizde yok ama dediğim gibi önemli olan sağlık. Spor camiamıza teşekkür ediyorum bu konudaki duyarlılıkları için. Sağlık Bakanlığımıza ve Bilim Kurulu'na güvenleri için teşekkür ediyorum. Spor seyircisiyle ve rekabetiyle güzel. İnşallah bu günlere geri döneceğiz."