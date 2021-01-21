Gençlik ve Spor Bakanlığı 25 personel alacak! İşte başvuru şartları

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yarışma Sınavı ile 25 (yirmibeş) Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacaktır" denildi.

8 Şubat günü başlayacak olan başvurular 15 Şubat'ta sona erecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, başvurularını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu”nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklar.



