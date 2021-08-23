Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı 4346 sürekli işçi alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4346 sürekli işçi alacak

Türkiye

Gençlik ve Spor Bakanlığı 4346 sürekli işçi alacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere İŞKUR aracılığı ile 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacak.

23 Ağustos 2021, Pazartesi 17:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı 4 bin 346 temizlik görevlisi ve güvenlik görevlisi alımı yapacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nden "4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Bakanlığımız taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere ek listede dağılımı gösterilen Temizlik Görevlisi ile Güvenlik Görevlisi meslek kollarında sürekli işçi alımı yapılacaktır." açıklaması yapıldı.


Detaylı bilgi için tıklayınız

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Yapay zeka sayesinde enerjide rekor verim
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Fire vermeden
Rauf Tamer
Banu Şen
Dünyanın gözbebeği şehir Gaziantep
Banu Şen
Hakan Çelik
Kiralama sektörünün yıldızları
Hakan Çelik
Şirin Sever
Aşı karşıtlarını memnun etmek ne zormuş yahu!
Şirin Sever
Erkut Can
Yarın bugünden daha güvenli olacak… mı?
Erkut Can
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Oğuzhan Uğur'un tartışma yaratan videosuyla ilgili suç duyurusu!