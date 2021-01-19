Gençlik ve Spor Bakanlığı 500 yurt yönetim personeli alacak! İşte başvuru şartları
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt yönetim personeli almak için ilan açtı. İlana göre 500 personel görevlendirecek. İşte ilana başvurmak için gereken şartlar.
19 Ocak 2021, Salı 18:46 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, sözleşmeli yurt yönetim personeli almak için şu duyuruyu yaptı:
"Bakanlığımız taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puanı esas alınarak tabloda cinsiyete göre her bir pozisyon için belirtilen boş kontenjan sayısının 4 (dört) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre 4-B “Yurt Yönetim Personeli” alınacaktır."
32 ayrı şehirde alınacak olan personeller için son başvuru tarihi 20 Ocak 2021.
İlana başvuru detayları için tıklayın.
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