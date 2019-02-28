Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 bin 243 sürekli işçi alınacağını şubat ayının başlarında duyurmuştu. Başvurular 11-15 Şubat tarihlerinde alındı. 22 Şubat'ta geçilen duyuruda ise kura çekim sonuçlarının 27 Şubat'ta yapılacağı belirtildi. Dün herkes büyük bir heyecanla kura çekim sonuçlarına kilitlendi fakat Bakanlık'tan duyuru geçilmedi. On binlerce aday "Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) işçi alımı kura çekim sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap aradı.

SÜREKLİ İŞÇİ KURA ÇEKİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Dün bütün gün Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar siteye girmekte zorlandı. Bakanlık da sonuçlar hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı açıklama: "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte Bakanlığımız resmî internet sitesinde ilan edilecektir."