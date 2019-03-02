Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kura sonuçları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Müdürlüğü (GSB)’nde İŞKUR vasıtasıyla 3 bin 243 personel istihdam edecek. Geçtiğimiz günlerde ilana çıkan ve Perşembe günü kura çekimi yapılan GSB personel alımı sonuçları adayların merak ettiği konuların başında geliyor. İnternette sıklıkla Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı sonuçları açıklandı mı? GSB personel alımı kura çekilişi sonuçları belli oldu mu? soruları gündem oldu. İşte GSB kura çekilişi sonuçları ile ilgili merak edilenler…

Personel alımı süreci, bugün netlik kazanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İŞKUR aracılığıyla yapacağı personel alımı için kura çekimi heyecanı devam ediyor. Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi ve cankurtaran gibi alanlarda noter huzurunda kura çekimi yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı, sonuçları il müdürlükleri üzerinden duyuracak. İŞKUR kura sonuçlarına göre kazanan adaylar, Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenleyeceği sözlü mülakat aşamasına katılma hakkına sahip olabilecek.

GSB KURA SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri, Makine Teknikeri, Temizlik Görevlisi (Engelli ve Eski Hükümlü olarak başvuranlar dâhil), Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar), Otobüs Kaptanı (Şoför), Aşçı, Aşçı Yardımcısı, Elektrik Tesisatçısı (Bina), Güvenlik Görevlisi, Havuz Suyu Operatörü, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Garson (Servis Elamanı), Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı), Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni meslek kolları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen nihai listelerde yer alan adayların, kura çekimi Noter huzurunda gerçekleştirildi.

Kura çekim yerlerine ait bilgiler ekte bulunan listede yer almaktadır. Ancak, gerekli görülmesi halinde İl Müdürlüklerince kura çekim yerlerinde değişiklik yapılabilecek. Kura çekim yerlerinde yapılacak değişiklikler ilgili İl Müdürlüklerince adaylara duyurulacak. Nihai listelerde yer alan başvuru sahipleri kura çekimini duyuru ekinde yer alan adreslerde izleyebilecekler.

GSB KURA ÇEKİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz hafta kura çekilişi nedeniyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ziyaretçi akınına uğramıştı. Vatandaşlar siteye girmekte zorlandı. Bakanlık da sonuçlar hakkında açıklama yapmak zorunda kaldı. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı açıklama: "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte Bakanlığımız resmî internet sitesinde ilan edilecektir."

GSB kura sonuçları için tıklayınız…http://www.gsb.gov.tr/Duyurular/