Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) mülakat sonuçları açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak 6-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında 81 il müdürlüğümüzde yapılan sürekli işçi alımı sözlü sınavının sonuçları açıklandı. İşte GSB mülakat sonuç sorgulama ekranı…

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na (GSB) bağlı il müdürlüklerinde (ilçeler dahil) çalıştırılmak üzere 06-17 Mayıs 2019 tarihleri arasında 81 il müdürlüklerinde yapılan sürekli işçi alımı sözlü mülakat sınav sonuçları giris.gsb.gov.tr adresinde ilan edildi.

GSB MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

Asil olarak sınavı kazanan adaylar, 19 Ağustos - 23 Ağustos 2019 tarihleri arasında daha önce müracaat etmiş oldukları il müdürlüklerine belgeleriyle şahsen müracaat edecekler.

Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacak.

Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını ardından yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacak.

İSTENEN BELGELER

Beyan Formu

Güvenlik Soruşturması Formu (2 nüsha, daktilo ya da bilgisayar ile doldurulacaktır)

2018 KPSS Sonuç Belgesi (Gençlik Lideri, Muhasebeci, Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri Meslek kolları için ÖSYM sisteminden alınmış evrak doğrulama kodlu)

Diploma veya öğrenimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi (Aslını müracaatı esnasında beyan etmek kaydıyla sureti veya noter onaylı sureti)

Altı adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet sisteminden alınmış)

Varsa Yüksek Lisans veya Doktora Belgesi

Hizmet tanımlarında öngörülen nitelikleri gösteren diğer belgeler.