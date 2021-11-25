Türkiye Genco Erkal, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakim karşısında

Genco Erkal, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakim karşısında

Türkiye

Genco Erkal, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakim karşısında

Genco Erkal, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakim karşısına çıktı. 83 yaşındaki tiyatro sanatçısı paylaşımlarında hakaret unsuru olduğuna inanmadığını söyledi.

25 Kasım 2021, Perşembe 13:17 Son Güncelleme:
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Tiyatro sanatçısı Genco Erkal hakkında, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya tutuksuz sanık Genco Erkal avukatlarıyla birlikte katıldı. Erkal’a destek olmak için ünlü piyanist Fazıl Say, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ahmet Şık da duruşmaya izleyici olarak katıldı.


"5 YIL ÖNCESİNE AİT"

Duruşmada savunma yapan Genco Erkal, suçlamaya konu olan 3 tweetin 5 yıl öncesine ait olduğunu söyleyerek, “Bu paylaşımlarda da bir hakaret unsuru olmadığına inanıyorum” dedi. 

CUMHURBAŞKANI AVUKATI: ALENEN HAKARET ETTİĞİ ORTADADIR

Cumhurbaşkanı avukatı Emine Nur Çakır ise "Anayasanın 26. maddesi her ne kadar düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetinden bahsetmiş ise de eleştiriler gerçek olgular üzerinden yapılmayarak bu sınırlar aşılmıştır. Söz konusu tweetlerin alenen hakaret ettiği ortadadır. Çobanlık benzetmesiyle müvekkilimin kişilik hakları ihlal edilmiştir. Katılma talebimiz vardır, sanığın cezalandırılmasını talep ederim" dedi.

Mahkeme, suçtan doğrudan zarar gördüğü gerekçesiyle Cumhurbaşkanı avukatının katılma talebi kabul edildi.

“BANA FIRSAT VERİLDİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM”

Duruşma sonrası adliye önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Genco Erkal, “Herhangi bir üzgünlüğünüz var mı?” sorusuna, “Bana böyle bir fırsat verildiği için çok mutluyum aslında çünkü burada kendimi savunabiliyorum. Sizler de şahit oluyorsunuz. Bana yapılan suçlamaları açıkça savunabiliyorum. Sadece yapılan suçlamalara değil, dünya görüşümü, içinde yaşadığımız düzenin eleştirisini de dile getirebiliyorum” dedi.


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