Türkiye Genco Erkal, ifadeye çağrıldı

Genco Erkal, ifadeye çağrıldı

Türkiye

Genco Erkal, ifadeye çağrıldı

Tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sosyal medya paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan "Cumhurbaşkanına hakaret" soruşturmasında ifadeye çağrıldı.

16 Nisan 2021, Cuma 17:28 Son Güncelleme:
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Genco Erkal hakkında, sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca soruşturma başlatıldı. Savcılık, Erkal'a "şüpheli" sıfatıyla ifadesini vermesi için çağrı kağıdı gönderdi. Erkal ise "Pazartesi günü ifade vermeye gidiyorum" paylaşımı yaptı.

Özden ATİK / İstanbul, DHA

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