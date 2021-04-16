Genco Erkal, ifadeye çağrıldı

Genco Erkal hakkında, sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca soruşturma başlatıldı. Savcılık, Erkal'a "şüpheli" sıfatıyla ifadesini vermesi için çağrı kağıdı gönderdi. Erkal ise "Pazartesi günü ifade vermeye gidiyorum" paylaşımı yaptı.

Özden ATİK / İstanbul, DHA