82 yaşındaki usta tiyatrocu Genco Erkal, corona virüs nedeniyle karantinada olduğumuz şu günlerde en sevilen oyunlarından Marx'ın dönüşünü Youtube'tan yayınladığını duyurdu. Erkal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Günün haberi: Marx geri geldi! Marx’ın Dönüşü’nü az sonra YouTube kanalımda izleyebileceksiniz. Tüm oyun, tekmili birden. Karantina günlerine Dostlar Tiyatrosunun armağanı. Sevgiyle, sağlık dileklerimizle" ifadelerini kullandı.





Ne anlatıyor?

Marksizmin ölümünün ilan edilmesi üzerine, Karl Marx'ın Londra Soho'ya bir saatliğine inmek için yukarıdakileri ikna etmesi, fakat bürokratik bir yanlışlık nedeniyle New York Soho'ya inmesiyle başlar. Marx bu dünyaya döndüğü bu süreyi, referanslar vererek kendini ve yazdıklarını savunarak kullanır, bu arada da hem özel yaşamından kesitler sunar, hem de özeleştiri yapar. Krizle sarsılan kapitalist sistem, Karl Marx’ın bakış açısı ile tiyatro sahnesinde sorgulanıyor.