Sahne tozu yutulur da 60 yıl mı yutulur, hatta daha fazlası... Genco Erkal, çocukluğundan beri sahnede, oynamış, yönetmiş, yazmış, bedel ödemiş ama hep sahnede kalmış!

ENKA Sanat’ın yapım sponsorluğunu üstlendiği, Türk tiyatrosunun usta ismi Genco Erkal’ın kariyerini ve sanat hayatını ele alan belgesel, Genco Erkal ve yönetmen Selçuk Metin’in de katılımıyla 16 Ağustos Pazartesi akşamı ilk kez seyirci karşısına çıktı. Belgesel, 6 Eylül tarihinde ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda sanatseverler ile buluşacak.

ENKA Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen otobiyografik belgesel "Genco"nun ön gösterimine 83 yaşındaki sanatçının yanı sıra Ayşe Tatari, Metin Akpınar ve Tilbe Saran'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncu katıldı.

Belgeselin yönetmenliğini, "Ve Perde" ve "Leyla Gencer: La diva Turca" yapımlara imza atan Selçuk Metin, senaryo yazarlığını ise Genco Erkal üstlendi.

Gösterimin ardından sahneye çıkan Erkal, emeği geçen herkese teşekkür ederek, "İnsan hayatta daha başka ne bekleyebilir? dedim. Bu benim için çok büyük bir armağan gerçekten. Sevginize, dostluğunuza çok teşekkür ediyorum" dedi.

BÜTÜNÜYLE TİYATROYA ADANMIŞ BİR YAŞAM ÖYKÜSÜ

Senaryosunu Genco Erkal’ın yazdığı ve bu nedenle benzerine az rastlanır otobiyografik bir nitelik de taşıyan belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini Selçuk Metin, görüntü yönetmenliğini Uğur İçbak üstlendi. İzleyiciyi Genco Erkal rehberliğinde geçmişte bir yolculuğa çıkartan belgesel, bugüne kadar 55 oyun yönetmiş, 80 oyunda oynamış, 9 oyun çevirmiş, 23 uyarlama yapmış ve 1 oyun yazmış sanatçının, bütünüyle tiyatroya adanmış yaşam öyküsünü anlatıyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERİYLE TARİHE YOLCULUK

Sanatçının çocukluk, gençlik ve meslek hayatının çok büyük bir bölümünün geçtiği, aynı zamanda dönemin sosyo-kültürel hayatının şekillendiği İstiklal Caddesi’nde başlayan belgesel, kronolojik bir sırayı takip etmekten ziyade, olaylar, zamanlar ve mekanlar arası çağrışımlarla, geçişli olarak ilerliyor.

Bu tarihi yolculuğun ilk durağı, sanatçının 22 yaşında profesyonel sahneye ilk adım attığı, bugün restorasyon sürecindeki Muammer Karaca Tiyatrosu. Akışın omurgasını oluşturan ve sırasıyla ziyaret edilen Karaca Tiyatrosu, Ali Paşa Han, Arena Tiyatrosu, Küçük Sahne, Ses Tiyatrosu ve Kenter Tiyatrosu ise hem sanatçının hayatında ve kariyerinde, hem de Türk tiyatro tarihinde önemli ve özel bir yer tutuyor. 90 dakikalık belgesel, Genco Erkal’ın ve Dostlar Tiyatrosu’nun arşivinden belgeler, fotoğraflar ve videolar ile izleyicilere görsel açıdan da zengin, benzersiz bir serüven sunuyor.