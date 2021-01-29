Yemek Gendirme tarifi: Gendirme nasıl yapılır?

Gendirme tarifi: Gendirme nasıl yapılır?

Yemek

Gendirme tarifi: Gendirme nasıl yapılır?

Keşkek yemeğine Nevşehir mutfağında genellikle gendirme denir. Keşkekten en önemli farklı ise buğdayların ezilmeden yapılmasıdır. Yöresel lezzet düşkünleri ise gendirme nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz gendirme tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

29 Ocak 2021, Cuma 12:23 Son Güncelleme:
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Yöresel lezzetler denemek isteyenler için enfes gendirme tarifi ile karşınızdayız. Sevdiklerinize hazırlamak için gendirme tarifi arıyor ya da gendirme nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Gendirme tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Gendirme tarifi

Gendirme malzemeleri

  • 500 gram kuzu eti
  • 250 gram aşurelik buğday
  • 1 adet kuru soğan
  • Tereyağı
  • Salça
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • Tuz

Gendirme yapılışı

Soğanları yemeklik doğrayın. Tereyağını tavada kızdırıp soğanları hafifçe kavurun. Üzerine etleri ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin. Salçayı da ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun. Buğdayı ve önceden haşladığınız nohutları da ilave edin. Suyunu ve tuzunu ekleyip kısık ateşte buğdaylar yumuşayana kadar kısık ateşte 2-3 saat pişirin. Gerekirse arada azar azar sıcak su takviyesi yapabilirsiniz. Dilerseniz üzerine biberli tereyağı gezdirebilirsiniz.

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