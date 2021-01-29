Gendirme tarifi: Gendirme nasıl yapılır?

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Gendirme tarifi

Gendirme malzemeleri

500 gram kuzu eti

250 gram aşurelik buğday

1 adet kuru soğan

Tereyağı

Salça

1 su bardağı haşlanmış nohut

Tuz

Gendirme yapılışı

Soğanları yemeklik doğrayın. Tereyağını tavada kızdırıp soğanları hafifçe kavurun. Üzerine etleri ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurmaya devam edin. Salçayı da ilave edip kokusu çıkana kadar kavurun. Buğdayı ve önceden haşladığınız nohutları da ilave edin. Suyunu ve tuzunu ekleyip kısık ateşte buğdaylar yumuşayana kadar kısık ateşte 2-3 saat pişirin. Gerekirse arada azar azar sıcak su takviyesi yapabilirsiniz. Dilerseniz üzerine biberli tereyağı gezdirebilirsiniz.



