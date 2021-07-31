3 günden fazla süredir devam eden yangınların ardından Antalya, Mersin, Osmaniye, Muğla ve Adana illerindeki bazı ilçeler, bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. Haberin ardından pek çok kişi, Afet bölgesi ilan edilince ne olur? Araştırması yapmaya başladı…

GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NE DEMEK?

Afet Bölgesi, toprak kayması, deprem, çığ yangın, sel ve kaya düşmesi gibi birçok afetin görüldüğü ve her an bu olayların yaşanabileceği yerlere denmektedir. Ancak bir gölge direkt olarak afet bölgesi ilan edilemez. Afet bölgesi ilan edilmesi için bazı şartlar olması gerekmektedir.

Toprak kayması, deprem, çığ yangın, sel ve kaya düşmesi gibi olaylar bir defa yaşandığında değil, bu bölgelerde bu afetlerin her an yaşanabilecek bir halde olması gereklidir.

Bir yerin afet bölgesi ilan edilmesi için gerekli şartlar ise şu şekildedir;

Hane sayısının 100'den az olan yerlerde konutların 1/10'nun,

Nüfusu 50.000’den az olan il ve ilçelerde en az 50 binanın,

Nüfusu 15.000'den fazla olan il ve ilçelerin mahalle teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar görmesi

Tarım ürünlerinin en az 1/3'ü kadarının zarar görmüş olması

Yaşanan afetler yüzünden çok sayıda ölü ve ağır yaralıların olması

Ulaşım imkanlarının oldukça sınırlı bir halde olması

Afet yaşanan bölgedeki su, yol, elektrik, kanalizasyon gibi kamu tesislerinin kullanılmayacak ya da çalışamayacak bir hale gelmesi



AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİRSE NE OLUR?