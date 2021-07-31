Türkiye Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilmesi ne anlam geliyor? Afet bölgesi ilan edilince ne olur?
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Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilmesi ne anlam geliyor? Afet bölgesi ilan edilince ne olur?

Türkiye

Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilmesi ne anlam geliyor? Afet bölgesi ilan edilince ne olur?

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, orman yangınlarından etkilenen bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildiğini duyurdu. Peki, afet bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilmesi ne anlam geliyor? Afet bölgesi ilan edilince ne olur?

31 Temmuz 2021, Cumartesi 15:19 Son Güncelleme:
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3 günden fazla süredir devam eden yangınların ardından Antalya, Mersin, Osmaniye, Muğla ve Adana illerindeki bazı ilçeler, bölgelerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi" ilan edildi. Haberin ardından pek çok kişi, Afet bölgesi ilan edilince ne olur? Araştırması yapmaya başladı…

GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ NE DEMEK?

Afet Bölgesi, toprak kayması, deprem, çığ yangın, sel ve kaya düşmesi gibi birçok afetin görüldüğü ve her an bu olayların yaşanabileceği yerlere denmektedir. Ancak bir gölge direkt olarak afet bölgesi ilan edilemez. Afet bölgesi ilan edilmesi için bazı şartlar olması gerekmektedir.

  • Toprak kayması, deprem, çığ yangın, sel ve kaya düşmesi gibi olaylar bir defa yaşandığında değil, bu bölgelerde bu afetlerin her an yaşanabilecek bir halde olması gereklidir.
  • Bir yerin afet bölgesi ilan edilmesi için gerekli şartlar ise şu şekildedir;
  • Hane sayısının 100'den az olan yerlerde konutların 1/10'nun,
  • Nüfusu 50.000’den az olan il ve ilçelerde en az 50 binanın,
  • Nüfusu 15.000'den fazla olan il ve ilçelerin mahalle teşkil eden kesimlerinde en az 10 binanın yıkılması veya onarımı mümkün olmayacak derecede ağır hasar görmesi
  • Tarım ürünlerinin en az 1/3'ü kadarının zarar görmüş olması
  • Yaşanan afetler yüzünden çok sayıda ölü ve ağır yaralıların olması
  • Ulaşım imkanlarının oldukça sınırlı bir halde olması
  • Afet yaşanan bölgedeki su, yol, elektrik, kanalizasyon gibi kamu tesislerinin kullanılmayacak ya da çalışamayacak bir hale gelmesi

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLİRSE NE OLUR?

  • Bir yerin afet bölgesi ilan edilmesi durumunda sağlık hizmetleri orada yaşayanlara tamamen ücretsizdir.
  • Yapılardaki hasarı tespit etmek amacıyla gerekirse bütün illerden teknik heyetler görevlendirilir. Bunun için ilgili bakanlıklar, hükümet tarafından bölgede görevlendirilir.
  • Bölgede bulunan ordu birlikleri, kendilerinden istenenleri yapmak zorundalardır.
  • Kamu personellerine düzenli bir şekilde yolluk, harcırah, avans ödenir.
  • Bölgedeki kişiler, devletin ilgili birimleri tarafından bilgilendirilir ve bilinçlendirilir.
  • Bölgedeki her bir ailenin ve her bir bireyin sosyolojik ve psikolojik tedavisi için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar görevlendirilir.
  • Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödenir. Binaların yıktırılması ya da boşaltılması gereken hallerde bu durum mal sahibine bildirilir. (Mal sahibinin bu karara üç gün içinde itiraz etme hakkı bulunabilir.)

 

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