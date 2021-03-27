Genelge gönderildi! Binlerce gence iş müjdesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, binlerce yeni mezun gence istihdam fırsatı sunan çalışmasını tamamladı. Buna göre, bakanlık ve ilgili kuruluşları Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, İller Bankası, TOKİ, Emlak Konut ve Emlak Katılım Bankası’nın, 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe ve 397 belde belediyesinin, belediyelere bağlı yüzlerce idare ve birliklerin, belediyelerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketlerin yapacağı projelerde genç istihdamının önü açıldı.

YÜZDE 20 ŞARTI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un açıklamasına göre, bu kurumların yapacağı tüm ihalelerde; istihdam edecekleri teknik personelin yüzde 20’si artık yeni mezun veya mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş gençlerden oluşacak. Bu şart, bütün sözleşme tasarılarında ve ihale şartnamelerinde istisnasız bir şekilde yer alacak. Böylece binlerce projede, genç mimarlar, genç mühendisler, şehir plancıları, peyzaj mimarları, iç mimar ve genç teknikerler görev alabilecek.

YOLUNUZU AÇIYORUZ

Bakan Kurum, gençlere mesajında, “Bakanlık olarak 81 ilimizde ve yurtdışında yürüttüğümüz binlerce projemiz var. Hepimiz istiyoruz ki bu projelerimizde genç arkadaşlarımız da yeni mezun arkadaşlarımız da görev alsın. Ben de inşaat mühendisliğini bitirir bitirmez bir şantiyede çalışmaya başlamıştım. İnşallah sizler de bu yolda yürüyeceksiniz. Bizler de sizin yolunuzu açıyoruz” dedi.

GENELGE GÖNDERİLDİ

Çalışmaya ilişkin genelge Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla ilgili tüm kurumlara ve belediyelere gönderildi. Genelgede, “Bakanlığımız, gerek yeni mezunların istihdam edilmesi ve iş deneyimlerinin artırılması gerekse fırsat eşitliğinin sağlanması ilkesini hayata geçirmenin gerekliliğine inanmaktadır” denilerek, sözleşme tasarılarında yeni mezun istihdamına ilişkin uygulamanın yürütülmesi gerektiği bildirildi.