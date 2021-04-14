Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Birçok vatandaş kuaförlerin açık olup olmadığını, berberlerin kısıtlamalar kapsamında kapanıp kapanmadığını araştırıyor. Genelgede güzellik salonları ve güzellik merkezleriyle ilgili maddeler yer alıyor. İşte kuaförler berberler güzellik salonları açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı...

GÜZELLİK SALONLARI KAPANDI MI?

Genelgede yer alan ifadelere göre; Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

- Halı saha, yüzme havuzu, Spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.