Türkiye Genelge yayınlandı! Kuaför ve berberler açık mı? Güzellik salonları kapandı mı? Kaça kadar açık?
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Genelge yayınlandı! Kuaför ve berberler açık mı? Güzellik salonları kapandı mı? Kaça kadar açık?

Genelge yayınlandı! Kuaför ve berberler açık mı? Güzellik salonları kapandı mı? Kaça kadar açık?

Türkiye

Genelge yayınlandı! Kuaför ve berberler açık mı? Güzellik salonları kapandı mı? Kaça kadar açık?

Bakanlar Kurulu sonrasında önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni alınan yasak kararlarını duyurdu, İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle detaylar belli oldu. Peki genelgeye göre; Kuaför ve berberler açık mı? Kaça kadar açık? Güzellik salonları kapandı mı? İşte son dakika haberinin detayları…

14 Nisan 2021, Çarşamba 09:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Kovid-19 tedbirleri kapsamında "Kısmi Kapanma" konulu genelge gönderdi. Birçok vatandaş kuaförlerin açık olup olmadığını, berberlerin kısıtlamalar kapsamında kapanıp kapanmadığını araştırıyor. Genelgede güzellik salonları ve güzellik merkezleriyle ilgili maddeler yer alıyor. İşte kuaförler berberler güzellik salonları açık mı kapalı mı sorusunun yanıtı...

GÜZELLİK SALONLARI KAPANDI MI?

Genelgede yer alan ifadelere göre; Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

- Halı saha, yüzme havuzu, Spor salonu, güzellik merkezi/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
CHP seçmeni ve HDP ile ittifak…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
30 gün yeter ama dolu dolu
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Ankara’daki kriz istifa getirebilir
Hakan Çelik
Murat Çelik
Ramazan fırsatçıları
Murat Çelik
Banu Şen
Koşullara inat başarıya koşanlar
Banu Şen
Şirin Sever
Instagram neden böyle.. Instagram derdini söyle!
Şirin Sever
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Sinovac aşısı Türkiye'de yoğun bakım ve koronavirüs ölümlerini engelledi