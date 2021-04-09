Genelge yayınlandı, kurallar belirlendi! 3 metre detayı..

Geçen yıl rekreatif amaçlı iskelelere ilişkin yönetmelik yayımlanırken şimdi de Çevre ve Şehircilik ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla yer seçimi kuralları belirlendi.

SADECE KAYALIKLARA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, artık denize direkt girmenin mümkün olduğu kumluk, çakıllık kıyılara iskele yapılamayacak. Sadece denize girmenin ve kıyıda güneşlenme imkanının bulunmadığı kayalık alanlara iskele yapılmasına izin verilecek. Bu iskeleler de çevreye duyarlı, sökülüp takılabilir ahşap ve benzeri malzemeden yapılacak.

3 METRE GENİŞLİK

İskeleler, yalnızca denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetler için kullanılabilecek. Deniz taşıtı yanaştırma ve bağlamaya izin verilmeyecek. Rekreatif amaçlı iskeleler, ticari faaliyet amacıyla kullanılmayacak. İskelelerin genişliği üç metreyi, toplam alanı 100 metrekareyi aşmayacak ve aralarında kuş uçuşu en az 150 metre mesafe bulunacak.

AYKIRI OLANLAR YIKILACAK

Mevcut ve kullanım izinli olan tüm rekreatif iskelelerin 31 Aralık 2030’a kadar izni olacak. İzin süresi bu tarihten önce dolanlar dahil tüm mevcut iskeleler ve yeni iskele talepleri genelgede belirtilen kurallar kapsamında yeniden incelenecek. Ruhsatsız, ruhsata aykırı yapılmış ve yapım amacına aykırı kullanılan iskeleler yıkılacak.