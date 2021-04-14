Genelkurmay Başkanı Güler, ABD Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Son dakika haberi... Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
14 Nisan 2021, Çarşamba 20:50 Son Güncelleme:
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TSK'dan, 'Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur'. açıklaması yapıldı.