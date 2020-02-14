Siyaset Genelkurmay Başkanı Güler ve Rus mevkidaşı Gerasimov İdlib'i görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler ve Rus mevkidaşı Gerasimov İdlib'i görüştü

Siyaset

Genelkurmay Başkanı Güler ve Rus mevkidaşı Gerasimov İdlib'i görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rus mevkidaşı Orgeneral Gerasimov ile telefonda görüştü.

14 Şubat 2020, Cuma 00:45 Son Güncelleme:
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi. Güler-Gerasimov görüşmesinde, İdlib ve güncel konuların ele alındığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığından 12 Şubat Çarşamba günü yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

AA

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