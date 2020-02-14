Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştüğü bildirildi. Güler-Gerasimov görüşmesinde, İdlib ve güncel konuların ele alındığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığından 12 Şubat Çarşamba günü yapılan açıklamada, "İdlib bölgesinde çeşitli kaynaklardan alınan son bilgilere göre; 55 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verilmişti.

AA